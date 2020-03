Jung von Matt/play: Wie Bewegtbild recycelt werden kann

Reputationsranking

Die Migros landet erneut auf Platz eins

Zum siebten Mal in Folge führt der orange Riese das GfK Business Reflector Reputationsranking an. Auf den Rängen zwei und drei folgen Zweifel und Ricola. Das Ranking für Non-Profit-Organisationen führt erneut die Rega an.