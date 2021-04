Die Covid-19-Pandemie hat Sportfans auf der ganzen Welt davon abgehalten, die Spiele ihrer Lieblingsmannschaften zu besuchen, auch die Fans der ZSC Lions. Trotzdem haben über 4000 Fans den Klub mit dem Kauf einer Saisonkarte unterstützt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Dankeschön für diese besondere Treue haben die ZSC Lions – in Zusammenarbeit mit Serviceplan Suisse – ein einzigartiges Souvenir produziert: «The Essence of Lions». Das sind 15 Milliliter ZSC-Geschichte: hergestellt aus dem Schmelzwasser der Eisfläche im Hallenstadion, auf der das Team während der Saison 2020/21 spielte.



Die Fläschchen mit dem «heiligen Wasser» wurden an die treusten Fans verschickt – und führten sie auf die ZSC-Website. Dort wurde in einem Film die Bedeutung von «The Essence of Lions» erläutert. Gleichzeitig machten Spieler und Manager deutlich, wie sehr sie die Fans in dieser Saison vermissen – und wie sehr sie sich auf ein Wiedersehen in der neuen Saison freuen.



«The Essence of Lions» inspirierte die Fans auch dazu, ihre Karten für die nächste Saison zu erneuern und die ZSC Lions weiterhin tatkräftig zu unterstützen, heisst es in der Mitteilung weiter. Und obwohl die kleinen Fläschchen als Sammlerstück gedacht waren, erfand der Klub für das darin enthaltene Wasser viele kreative Verwendungszwecke: Von der Taufe kleiner ZSC-Lions-Fans, über die Reinigung von Räumen mit bösen Geistern, bis hin zum Polieren von Trophäen. Vielleicht sogar dem Meisterpokal?

