Glutz Kommunikation: Wie die Energiewende in Fahrt kommt

Eine klimafreundliche Zukunft erreicht man nur gemeinsam. Das hat sich Primeo Energie auf ein Tram und auf einen elektrobetriebenen Bus der Baselland Transport BLT geschrieben. «Mit ihren grün wirbelnden Blättern sind die beiden auffällig gestalteten Verkehrsmittel in der Agglomeration und in der Stadt Basel ein echter Hingucker», ist sich die Agentur Glutz Kommunikation sicher. Die Energieversorgerin lade die Fahrgäste im Aussen- und Innenbereich ein, aktiv an der Energiewende mitzuwirken und auf nachhaltige Lösungen umzusteigen.

Ganz im Sinne der Positionierung von Primeo Energie als cleveres, inspirierendes und zukunftsorientiertes Unternehmen, werden laut Mitteilung auf kreative und unterhaltsame Art PV-Anlagen, E-Mobilität, Wärmelösungen, Netzlösungen und smarte Energiekonzepte vorgestellt – um damit möglichst viele «Macherinnen und Macher» für die Energiewende zu gewinnen.

Verantwortlich bei Primeo Energie: Jo Krebs (Leiter Unternehmenskommunikation Fabienne Sasse, Brand Manager); verantwortlich bei Glutz Kommunikation Basel: Dominik Borner (Creative Director), Oliver Frielingsdorf (Art Direction), Achim Renkert (Grafik/Realisation); Fotografie: Jochen Pach. (pd/cbe)