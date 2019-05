Zusammen mit Google hat die Digitalagentur Ads & Figures am vergangenen Mittwoch in Zürich den angereisten Vertretern von 46 Organisationen gezeigt, wie sie unterschiedliche Online-Marketing Kanäle nutzen können. Dabei wurden Best-Practice-Beispiele präsentiert und das Potenzial von digitalem Storytelling erläutert, heisst es in einer Mitteilung.







«Gerade Non-Profit-Organisation sind darauf angewiesen, ihre Marketingbudgets so effizient wie möglich einzusetzen. Zusammen mit dem veränderten Informationsverhalten der neuen Generationen stehen sie deshalb vor mehreren Herausforderungen», erklärte Jean-Claude Zulauf, COO und Mitgründer von Ads & Figures laut Mitteilung.

Gregor Gmür, New Business Manager bei Google, wird wie folgt zitiert: «Die genaue Segmentierung der relevanten Zielgruppe ist der Schlüssel zum Erfolg im digitalen Marketing. Ads & Figures ist ein höchst kompetenter Partner, wenn es darum geht, die Marketing Budgets beim Thema Video-Werbung auf Youtube effizient einzusetzen. Vielen Organisationen sind diese Möglichkeiten noch zu wenig bekannt. Die zahlreichen Anmeldungen für diesen Event zeigen, dass ein grosses Bedürfnis nach Information besteht.»

Im Anschluss an die Impulsreferate hätten die 60 Teilnehmenden die Möglichkeiten genutzt, sich mit Branchenkollegen auszutauschen und ihre Erfahrungen im Fundraising und der Mitgliederakquise weiterzugeben. (pd/log)