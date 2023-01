Rivella und Winter war schon immer eine aufregende Liebesgeschichte, heisst es in einer Mitteilung. Rivella gehöre für viele beim Spass im Schnee einfach dazu. Daher laciert Rivella eine grosse Promotion mit Preisen für den Winter – von Wochenenden für zwei in beliebten Winterdestinationen bis zu Skis, Schneeschuhen und Skipass-Tageskarten.

Das Kommunikationskonzept für die Bewerbung der Promotion stammt von Brinkertlück Schweiz. Bekannte Schweizer Creators spielen dabei eine entscheidende Rolle. Diese zeigen in Clips, wie sie an möglichst viele Codes für den Wettbewerb kommen. In humorvoller Art und Weise erzählen Stefan Büsser, Taulant Gashnjani (alias T-Ronimo) und Silvia Princigalli (izzysilvia) ihre Geschichte. Natürlich lassen sie dabei keinen Trick unversucht.

Verantwortlich für die Videoproduktion zeichnen sich ImBild 360 (Fabian Wyttenbach) und Siro Production (Roger Pfyl). Die Clips sind ab jetzt bis Ende Februar on air und in diverse Phasen – Teaser-, How-to- und Count-Down-Phase – aufgeteilt und konnten schon direkt nach go-live mit mehreren tausend Likes und Interaktionen auftrumpfen.

Nebst der Bewerbung aus Social Media überzeugt das Kommunikationskonzept laut Mitteilung mit weiteren digitalen Werbemitteln als auch in einem auffälligen Auftritt am POS. Diese alle führen via QR-Code zu einer Microsite, wo mittels Deckel-Code an der Verlosung teilgenommen werden kann. Ergänzt wird die Promotion mit einem neuen App-Game, dem Rivella Slider Puzzle.

Konzeption: Brinkertlück Schweiz; Landingpage & App: Staay; Packaging & Point-of-Sale-Material: Burki Scherer; Display, DOOH, OLV: The Factory; Video: ImBild 360 (Fabian Wyttenbach) und Siro Production (Roger Pfyl); Media: Havas; Social Media: Freundliche Grüsse. (pd/cbe)