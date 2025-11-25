FRZ: Wirtschaftsforum mit Teilnehmerrekord

Publiziert am 25.11.2025

Der Anlass begann am Montagnachmittag mit optionalen Power Sessions, in denen Unternehmen wie Bervit Cybersecurity und Uber praxisnahe Einblicke in künstliche Intelligenz und digitale Innovationen gaben. Diese Sessions vermittelten Best Practices und Lifehacks, die den Arbeitsalltag in Schweizer Unternehmen revolutionieren können. Parallel dazu boten die beliebten «meet & match»-Sessions die Möglichkeit, gezielt neue Geschäftskontakte in kurzen 15-Minuten-Gesprächen zu knüpfen.

Am Abend eröffneten André Ingold, Präsident der FRZ und Stadtpräsident von Dübendorf, sowie Geschäftsführerin Rahel Kindermann das Forum offiziell. Regierungsrat Ernst Stocker gab in seiner Rede einen Ausblick auf die wirtschaftliche Bedeutung der Flughafenregion und betonte die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft. Höhepunkte des Programms waren eine Keynote von Thilo Stadelmann, Leiter des ZHAW Centre for AI, der gemeinsam mit einem humanoiden Roboter zukunftsweisende KI-Technologien präsentierte, sowie eine Panel-Diskussion zum Thema «Niederlagen & Comebacks – was Spitzenleistungen wirklich ausmacht» mit der Tennisspielerin und Olympiasiegerin Belinda Bencic, Europameisterin im Wasserspringen Michelle Heimberg und Christoph Joho, Co-Direktor Weltklasse Zürich. Dabei wurden Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft herausgearbeitet.

Der FRZ Excellence Award wurde an Burri Public Elements verliehen, die für ihre nachhaltigen und innovativen Leistungen in der Region ausgezeichnet wurde. Den Abschluss bildete ein inspirierender Vortrag des Abenteurers und Filmproduzenten Marc Hauser, der Strategien für Erfolg in unsicheren Zeiten vermittelte. Die Veranstaltung bot umfassende Impulse für die Wirtschaftsregion Zürich und die Schweiz sowie zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung und zum Austausch. (pd/cbe)