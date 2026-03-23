Matchmaking: Wo sich Kreative und KMU finden

Publiziert am 23.03.2026

Seit kurzem ist kreativwirtschaft-bern.ch online – initiiert von der Hochschule für Künste Bern (HKB), der Schule für Gestaltung Bern/Biel, der Designstiftung Bern und Wirtschaft Stadt Bern, heisst es in einer Mitteilung.

Das Kernversprechen der Plattform: keine Gebühren, weder für Freelancerinnen und Freelancer noch für KMU. Kreativschaffende aus dem Grossraum Bern können ihre Portfolios kostenlos präsentieren und lokale Aufträge akquirieren. Unternehmen finden auf einen Blick passende Kreativpartner in Bereichen wie Markenentwicklung, Webdesign, Film, Animation, Musik oder Live-Veranstaltungen.

Hinter der Initiative steht die Überzeugung, dass die Kreativwirtschaft trotz ihrer Bedeutung als Innovationsmotor in der Region bislang zu wenig sichtbar ist. Hansmartin Amrein von Wirtschaft Stadt Bern spricht in der Mitteilung von einer «niederschwelligen Brücke» zwischen Kreativszene und Wirtschaft, die lokales Talent sichtbar machen und die Wertschöpfung in der Region halten soll.

Gestaltet wurde die Plattform von Pascal Perrelet und Noël Gygax von Studio Jung. Bewusst verzichtet das Projekt auf Stockfotos: An zwei Produktionstagen entstanden Bilder mit echten Berner Kreativen. Die Website-Architektur verantwortet Christian Klinner von Ron Orp Bern. (pd/spo)