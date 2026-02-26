Publiziert am 26.02.2026

Die Produkte des bekannten Influencers Joung Gustav und dessen Vitaminwasser «Vyte» sind neu im Weltwoche-Online-Shop erhältlich. Dies berichtet die Weltwoche. Bekannt wurde der Zürcher durch seine schnellen Interviews auf TikTok. Seit drei Jahren war sein Vitaminwasser «Vyte» auch bei Migros und Coop erhältlich.

Nach einem migrationskritischen Interview, in dem Joung Gustav die Schweizer Asylpolitik kritisierte, nahm die Migros das Produkt aus ihren Regalen, da dies nicht mit ihrem «Wertekatalog» vereinbar sei. Kurz darauf folgte Coop, angeblich aus wirtschaftlichen Gründen.

«Volk verliert an Freiheit»

Gegenüber persoenlich.com meinte Verleger Roger Köppel, die ganze Sache spreche für sich selbst. Joung Gustav liess sich mit folgendem Statement zitieren: «Wenn mächtige Firmen die Überzeugungen weiter Teile der Bevölkerung ausschliessen, bleiben sie in ihrem Handeln frei – doch das Volk verliert an Freiheit, weil selbst der wöchentliche Einkauf zur politischen Entscheidung wird.»

Joung Gustav hat über 350'000 Follower auf Instagram. (ma)