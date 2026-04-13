Pas Mal: Wofür sich Ragettli im Eiswasser dreht

Publiziert am 13.04.2026

Ovomaltine blickt auf eine erfolgreiche Wintersaison zurück. Die von der Zürcher Agentur Pas Mal konzipierte und umgesetzte Kampagne generierte rund 1,3 Millionen Views und über 29,5 Millionen Impressionen auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube, heisst es in einer Mitteilung.

Herzstück der Kampagne war ein Kanu-Stunt mit Skiprofi Andri Ragettli: Auf einem Schweizer Bergsee absolvierte er einen 360-Grad-Drehung im eiskalten Wasser – mit einem gefüllten Glas Ovo&Coffee in der Hand. Ragettli bezeichnet die Aktion als konditionell anspruchsvoll und betont, das Getränk habe ihm die nötige Energie dafür geliefert.

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Schauspieler Ramin Yousofzai war in zwei weiteren Formaten zu sehen. Im ersten trifft er auf der Skipiste auf Ragettli, der ihn schlafend durch das Skigebiet chauffiert – und erst der Ovo&Coffee weckt ihn schliesslich auf. Im zweiten bestritt Yousofzai in einem markanten orangen Outfit einen Wissensquiz in einer Gondelbahn, bei dem korrekte Antworten mit Ovo-Paketen und Tagespässen belohnt wurden.

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Neu mit dabei war die Genfer Content Creatorin Lana Bante, die mit zwei humorvollen Videos debütierte – als überforderte Skianfängerin und als Beifahrerin bei einer nie enden wollenden Packaktion vor dem Ski-Weekend. (pd/spo)