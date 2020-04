Ursprünglich sollte der Xaver-Award Anfang Juni 2020 über die Bühne gehen. Aufgrund der aktuellen Situation hat sich die Expo Event Swiss LiveCom Association entschieden, die Preisverleihung in den Herbst zu verschieben.

In diesem Jahr werden die herausragenden Live-Kommunikationsprojekte am Donnerstag, 1. Oktober 2020, neu in der Maag Halle in Zürich ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Format werde einfacher und kleiner sein – aber live stattfinden. (pd/eh)