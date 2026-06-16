APG|SGA: Xavier Gostely leitet Region Romandie

Publiziert am 16.06.2026

Xavier Gostely bringt Vertriebserfahrung aus branchenfremden Sektoren mit: Zuletzt war er als Verkaufsleiter bei Magenta Eko / GTS Solar tätig, davor in verschiedenen Key-Account- und Führungsrollen bei Romande Energie, Swisscom Broadcast und Philip Morris. In seiner neuen Funktion trägt er die Gesamtverantwortung für die Verkaufsregion Romandie und berichtet an Michael Sutter, Leiter Verkaufsregionen und Transport Advertising.

Michael Sutter, Leiter Verkaufsregionen und Transport Advertising, lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Mit Xavier Gostely gewinnen wir eine profilierte Führungspersönlichkeit für die Romandie. Seine ausgewiesene Verkaufsexpertise und seine Erfahrung in der Entwicklung von Märkten und Kundenbeziehungen werden unsere Position in der Westschweiz weiter stärken.»

Warum Daniel Meister das Unternehmen verlässt, kommuniziert APG|SGA nicht weiter – die Mitteilung hält lediglich fest, es geschehe «auf eigenen Wunsch». Meister wird für sein «grosses Engagement» und seinen «wichtigen Beitrag» zur Entwicklung der Romandie-Aktivitäten verdankt – eine Formel, die bei solchen Abgängen zum Standardrepertoire gehört. (pd/cbe)