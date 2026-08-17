Carmarket: Yann Sommer wirbt neu für Autoplattform

Publiziert am 17.08.2026

«Yann Sommer geniesst in der Schweiz ein aussergewöhnlich hohes Vertrauen. Seine professionelle und authentische Art passt hervorragend zu unserer Marke und unseren Werten», lässt sich Carmarket-Geschäftsführer Daniele Marangi in der Mitteilung zitieren.

Sommer erklärt zu seinem neuen Engagement: «Vertrauen, Qualität und Professionalität sind Werte, die jedes gute Fussballteam ausmachen und mich während meiner gesamten Karriere begleitet haben. Als ich das Team von Carmarket kennenlernen durfte, habe ich sofort gemerkt, dass sie gleich ticken.» Sommer spielt seit Juli 2026 beim belgischen Meister Club Brügge. Als Schweizer Nationaltorhüter trat er bereits 2024 zurück.

Nach eigenen Angaben sind heute über 65'000 geprüfte Fahrzeuge auf Carmarket ausgeschrieben, Privatinserate sind ausgeschlossen. Im April 2026 wurde Carmarket zudem Presenting Partner der Auto Zürich.

Die Plattform ist eine Gesellschaft der Emil Frey Gruppe. Der Marktplatz ging 2023 an den Start, begleitet von einer Kampagne der gruppeneigenen Emil Frey Digital, die sich gegen die etablierte Konkurrenz von AutoScout24 richtete (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)