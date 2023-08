Mit einer von Emil Frey Digital entwickelten und umgesetzten kreativen Kampagne wurde in diesen Tagen der Schweizer Online-Automarktplatz Carmarket lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Carmarket.ch ist die laut eigenen Angaben die erste Online-Auto-Verkaufsplattform der Schweiz, die vom Fachhandel für den Fachhandel entwickelt wurde und die den Kunden und Kundinnen ein grosses Angebot an Fahrzeugen bietet, die ausschliesslich von ausgewiesenen Autoexperten auf Herz und Nieren geprüft wurden. Kurz: Autos von Profis.

Damit will Carmarket höchste Qualität garantieren – nicht nur der aktuell über 11'000 Fahrzeuge im Angebot, sondern auch bei der Beratung, dem Verkauf und den zusätzlichen Services wie zum Beispiel Versicherung.

Profis am Start

Feiert man Geburtstag, oder zu Weihnachten, seien Überraschungen etwas Grossartiges. Beim Autokauf wolle man jedoch tunlichst darauf verzichten. Aus diesem Gedanken heraus entstand die Leitidee für die Lancierungskampagne von Carmarket: Autos ohne Überraschungen kauft man am besten beim Profi, heisst es in der Mitteilung. Im Zentrum der Kommunikation steht ein Werbespot, der anhand einer humorvollen und spektakulär umgesetzten Story zeigt, was passieren kann, wenn man seinen neuen Gebrauchten nicht vom Experten geprüft beim Fachhändler kauft.

Gedreht wurden die actionreichen Szenen in einem abgesperrten Parkhaus in Zürich mit einem international erfahrenen Schauspieler und Stuntfahrer am Steuer. Dass hier auch hinter der Kamera ausschliesslich Profis am Werk waren, ist auf den ersten Blick und den ersten Ton ersichtlich. Spoileralarm: Das Auto, das der Protagonist offenbar frisch gebraucht erstanden hat und im Spot nach allen Regeln der Fahrkunst abfeiert, fällt am Ende auseinander – eine Meisterleistung der am Projekt beteiligten CGI-Experten. Die Idee «Keine Lust auf Überraschungen» wurde zudem auch in komprimierter Form auf statische, bzw. leicht animierte Medien umgesetzt.

Professionell verbreitet

Am 20. August 2023 startete die Kampagne mit dem TV-Spot zur sonntäglichen Primetime vor der Tagesschau auf SRF1, gefolgt von weiteren Ausstrahlungen in den darauffolgenden Wochen auf weiteren publikumsstarken Fernsehkanälen. Ab Kalenderwoche 34 wurden Plakate und ein Spot auf den beliebtesten Radiosendern sowie diverse Aktivitäten auf verschiedenen Social-Media-Kanälen (YouTube, Facebook oder Instagram) die Kampagne ergänzen und deren Botschaft weiterverbreiten. Zudem wird die Plattform im digitalen Bereich stark beworben.

Auch bei den Eishockey-Profis der ZSC Lions wird Carmarket für Aufsehen sorgen. Hier tritt Carmarket als Hauptsponsor auf und wird auf dem Helm und den Handschuhen des Torhüters sowie auf den Trikots und Hosen der Spieler sichtbar sein. Zusätzlich wird die Marke bei jedem Spiel auf dem LED-Cube in der Swiss Life Arena präsent sein.

