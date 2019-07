Die von Newsroom Communication produzierte Präsentation der neuen Trikots des BSC Young Boys fand ihren Weg in die internationale Fachpresse. Neben Videos von Real Madrid, Arsenal und Barcelona ist auch der Beitrag des Schweizer Meisters in der französischen Sportzeitung «L’Équipe» erschienen, wie es in einer Mitteilung heisst.







YBs neues Trikot weise eine starke Ähnlichkeit mit dem Weltmeister-Dress der brasilianischen Nationalmannschaft von 2002 auf – weshalb es sich Torschützenkönig Guillaume Hoarau nicht habe nehmen lassen, bei den Aufnahmen den Haarschnitt des brasilianischen Fusballers Ronaldo zu tragen. (pd/log)