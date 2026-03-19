SWA: Yvonne Baumgartner folgt auf Roland Ehrler

An seiner 77. Generalversammlung hat der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) Yvonne Baumgartner als künftige Co-Direktorin bestimmt. Sie startet am 1. September 2026 und übernimmt per 1. Januar 2027 die alleinige Geschäftsführung von Roland Ehrler, der nach 14 Jahren auf eigenen Wunsch auf Ende 2026 in den Vor-Ruhestand tritt (persoenlich.com berichtete).
Baumgartner bringt laut einer Mitteilung über 18 Jahre Erfahrung in Marketing- und Führungsfunktionen in nationalen und internationalen Unternehmen mit. Seit 2024 ist sie Global Brand Director bei Capri-Sun und verantwortet die globale Markenstrategie, Innovation, Kommunikation und Media für die Getränkemarke in über 100 Märkten. Zuvor war sie während zehn Jahren bei der Emmi Group tätig, zuletzt als Global Marketing Head für die Marke «Emmi Caffè Latte». Weitere Stationen ihrer Karriere führten sie zu Johnson & Johnson sowie zum Schweizer Fernsehen SRF. Ihr Studium absolvierte sie an der Universität Freiburg in Medien- und Kommunikationswissenschaft, Betriebswirtschaftslehre und Soziologie; seither hat sie sich laufend in Marketing und Leadership weitergebildet.