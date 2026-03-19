SWA: Yvonne Baumgartner folgt auf Roland Ehrler

Publiziert am 19.03.2026

An seiner 77. Generalversammlung hat der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) Yvonne Baumgartner als künftige Co-Direktorin bestimmt. Sie startet am 1. September 2026 und übernimmt per 1. Januar 2027 die alleinige Geschäftsführung von Roland Ehrler, der nach 14 Jahren auf eigenen Wunsch auf Ende 2026 in den Vor-Ruhestand tritt (persoenlich.com berichtete).

Baumgartner bringt laut einer Mitteilung über 18 Jahre Erfahrung in Marketing- und Führungsfunktionen in nationalen und internationalen Unternehmen mit. Seit 2024 ist sie Global Brand Director bei Capri-Sun und verantwortet die globale Markenstrategie, Innovation, Kommunikation und Media für die Getränkemarke in über 100 Märkten. Zuvor war sie während zehn Jahren bei der Emmi Group tätig, zuletzt als Global Marketing Head für die Marke «Emmi Caffè Latte». Weitere Stationen ihrer Karriere führten sie zu Johnson & Johnson sowie zum Schweizer Fernsehen SRF. Ihr Studium absolvierte sie an der Universität Freiburg in Medien- und Kommunikationswissenschaft, Betriebswirtschaftslehre und Soziologie; seither hat sie sich laufend in Marketing und Leadership weitergebildet.

Mit der frühzeitigen Regelung will der SWA die Kontinuität der Verbandsarbeit sicherstellen: Baumgartner und Ehrler werden eine gemeinsame Einführungszeit absolvieren, bevor sie die Geschäftsführung vollständig übernimmt.

Ebenfalls an der GV gewählt wurde Constance Courtois, Leiterin Marketing von Coca-Cola Schweiz, als neues Vorstandsmitglied. Karin Held, Director Marketing, PR & Sponsoring von Jaguar Land Rover Schweiz, wurde nach drei Amtsjahren einstimmig wiedergewählt. Damit ist der SWA-Vorstand unter Präsident Jan De Schepper wieder vollständig besetzt.

Die GV fand am Donnerstag im Vorfeld des SWA Summit in Zürich-Oerlikon statt, an dem rund 400 Mitglieder und Gäste aus der Schweizer Werbebranche teilnahmen. SWA-Präsident De Schepper präsentierte den Mitgliedern eine positive Erfolgsrechnung und eine solide Bilanz. Der 1950 gegründete Verband zählt aktuell 218 werbende Mitgliedsunternehmen – ein neuer Rekordwert. (pd/cbe)