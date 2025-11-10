SWA: Verband muss einen neuen Direktor suchen

Publiziert am 10.11.2025

Der SWA sucht ab sofort einen Nachfolger für den amtierenden Direktor. Das schreibt der Verband in einer Medienmitteilung. Bereits ab Frühjahr 2026 soll Ehrlers Nachfolger, beziehungsweise seine Nachfolgerin zuerst als Co-Direktor/in wirken und später die Gesamtverantwortung übernehmen. Nach seinem Rücktritt als Direktor wird Ehrler noch einige ausgewählte Mandate im Auftrag des Verbands betreuen.

Bis Ende 2026 mit einer Doppelspitze

Mit der frühzeitigen Anstellung einer Nachfolge wird der SWA bis Ende 2026 mit einer Doppelspitze agieren. In der gemeinsamen Zeit soll die künftige Leitungsperson in sämtliche Aufgabenbereiche des Verbands eingeführt und sich den Mitgliedern sowie Partnern im Schweizer Werbe- und Mediamarkt vorstellen, schreibt der Verband.

Selbst wenn es heute für eine Bilanz noch viel zu früh sei, heisst es weiter, danken der Vorstand und der Präsident des SWA, Jan De Schepper (Yuh/Swissquote Bank) dem langjährigen Direktor schon jetzt für sein enormes Engagement. Dank Ehrlers Einsatz sei der Verband nach 75 Jahren «sehr gut im Werbemarkt positioniert», schreibt der SWA.

Er wurde zur starken Stimme des SWA

Roland Ehrler hat seit November 2012 nicht nur mit Herzblut die Interessen der Werbeauftraggeber vertreten, sondern wurde zur starken Stimme des SWA. Zu seinen grössten Erfolgen zählt der Verband gemäss Medienmitteilung die Attraktivierung des Aktivitätenprogramms mit Events, Workshops und Webinaren, der Ausbau auf heute sechs Expertengruppen sowie die über 30 Mehrwertpartnerschaften und Verbandservices für die heute 218 Mitglieder. (pd/nil)