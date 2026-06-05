Wemf: Yvonne Baumgartner neu im Verwaltungsrat

Publiziert am 05.06.2026

An der ordentlichen Generalversammlung vom Freitag wählten die Aktionäre Yvonne Baumgartner als Delegierte des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands (SWA) in das Gremium. Die Marketingspezialistin verfügt laut einer Mitteilung über langjährige nationale und internationale Führungserfahrung und übernimmt ab Januar 2027 zudem die Geschäftsführung des SWA (persoenlich.com berichtete).

Alle übrigen Verwaltungsräte wurden bestätigt. Der Verwaltungsrat setzt sich neu wie folgt zusammen: Marcel Kohler (Präsident, Delegierter Verlegerverband Schweizer Medien VSM), Yvonne Baumgartner (SWA), Johannes Boege (VSM), Beat Krebs (Leading Swiss Agencies LSA), Thierry Kunstmann (Médias Suisses), Christoph Marty (VSM), Thomas Passen (VSM), Roberto Rhiner (VSM) sowie Rocco Salvioni (Stampa Svizzera). (pd/cbe)