Immer mehr Avia-Tankstellen haben ihre Zapfsäulen mit den Screens von Gasstationtv ausgerüstet. Über den Sommer neu dazugekommen seien elf Avia-Tankstellen in und um Bern. Zudem würden 14 Avia-Tankstellen in St. Gallen ausgerüstet. Auch die Erdgastankstellen setzen nun auf Gasstationtv, wie es in einer Mitteilung heisst.

Konkret bedeute das für Gasstationtv einen Zuwachs von 140 Screens und somit 16'500 neuen Kontakten pro Tag. Insgesamt komme heute über die ganze Schweiz verteilt an 350 Tankstellen täglich 420'000 Personen mit den Screens von Gasstationtv in Kontakt. Gemäss einer Axinova-Studie erreiche Gasstationtv werberelevante Zielgruppen wie 18- bis 45-Jährige, Männer und Personen mit höherem Einkommen überproportional gut.

In der Schweiz sei Gasstationtv das einzige Tankstellen-TV bei Zapfsäulen. Präsent sei es bei mehreren Avia-Regionalgesellschaften, bei Zapfsäulen von Migrol, Tamoil, Oelpool und der LV St. Gallen (Agrola). Kleinere Gesellschaften und zusätzlich Erdgas-Tankstellen in Bern, Zürich, Aarau und in der Ostschweiz würden ebenfalls dazukommen. «Mit Gasstationtv erhalten wir ein Medium, das ebenso fortschrittliche Kommunikation an unseren Tankstellen gewährleistet», wird Pascal Lenzin zitiert, er ist nationaler Koordinator für Erdgas-&-Biogas-Mobilität.

Total ein 2,2-Millionen-Publikum

Nach dem Prinzip «Alles aus einer Hand» biete Livesystems, das Mutterhaus von Gasstationtv, Passengertv, Cityscreen und der Online-Newsplattform nau.ch, auch die technische Betreuung der Bildschirme und berate mit einer 30-köpfigen Sales-Equipe die Werbekunden. Insgesamt würden die Medien von Livesystems heute jeden Tag ein 2,2-Millionen-Publikum erreichen.

Auf den Screens bei den Zapfsäulen würden sich News, Werbespots und nützliche Informationen über den Verkehrsfluss abwechseln – mit einem auf die Aufenthaltsdauer der Tankstellenbesucher bei der Zapfsäule von durchschnittlich 5 Minuten abgestimmten Programm. (pd/log)