Am Samstag feiert «ok.–» im Bahnhof Bern den Erfolg der Marke, wie es in einer Mitteilung heisst. Belinda Bencic wird von 14 bis 17 Uhr in der Christoffelunterführung Cupcakes verteilen. Gäste können in der Photobooth ein gemeinsames Bild von sich und dem Tennisprofi machen lassen.







Die Zusammenarbeit sei genauso energiegeladen wie die Energy Drinks von «ok.–». Mit Botschaften wie «It’s ok.–» unterstützt Compresso die Schärfung des Profils der Valora Eigenmarke. Dabei dürfe der Kult-Claim wörtlich genommen werden – sei der Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad der Marke doch «mehr als ok». Rund 35 Kommunikationsprofis erarbeiteten bei Compresso Botschaften und vermittelten diese mit Kommunikationsmassnahmen. Dazu gehöre auch Storytelling auf den richtigen Kanälen. Die Abteilungen Public Relations, Digital, Promotion sowie Direct, Strategie und Event verzahnen sich in der Agentur und zeigen, wie «Kommunikation aus einer Hand» heute funktioniere.





Verantwortlich bei Valora: Michael Betschart (Leiter Marketing), Natalie Hügin (Marketing Manager), Maria Roleder (Marketing Support); verantwortlich bei Compresso: Alexandra Nadtochiy und Luisa Weidmann (Beratung), Michelle Müller (Projektleitung), Sean Dünki (Konzeption), Film: Samuel Weber (Bürobureau). (pd/lol)