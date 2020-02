Mit Lucky Circus hat Integral + Leuenberger eine Roadshow entwickelt, die 2020 in jeweils zehntägigen Stopps durch die acht Coop-Einkaufscenter in der Region Bern tourt, heisst es in einer Mitteilung.

Herzstücke neben den dekorativen Fahnen und Stellfiguren sind laut der Agentur eine Manege, in der Auftritte von Artisten stattfinden und ein Zirkuswagen mit LED-Bildschirmen. Über Strichcodes auf Spielbons und Buzzer könne man an Gewinnspielen teilnehmen, die in Animationen über die Bildschirme laufen. Das seien einerseits kleine Quick Wins, andererseits grosse und grössere Preise wie 1.-Klass-Tageskarten oder ein E-Auto. Spielbons erhalte man beim Einkauf an der Kasse sowie über ein Heft mit Coupons, das im Lauf des Jahres in alle Haushalte des Kantons verteilt wird. Jeder Stopp sei begleitet von einem Familienprogramm mit Workshops und Bastelangeboten sowie Inseraten, Plakaten und Megapostern an Hausfassaden. (pd/wid)