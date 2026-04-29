Publiziert am 29.04.2026

Die Swiss stellt den Zollfreiverkauf in Flugzeugen per Ende September ein. Grund dafür sei die sinkende Nachfrage, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch in einem Communiqué mit. «Immer weniger Gäste kaufen an Bord ein. Immer mehr Passagiere recherchieren Produkte heute zu Hause, vergleichen Preise online und kaufen ein, bevor sie überhaupt am Flughafen ankommen», schrieb die Lufthansa-Tochter. «Der spontane Griff zum Duty-Free-Wagen an Bord ist die Ausnahme geworden - nicht mehr die Regel.» Die Swiss ziehe daraus die Konsequenzen und beende den Bordverkauf per Ende September.

Danach werde der «Duty Free»-Verkauf vollständig eingestellt. Das übrige Verkaufsangebot an Bord von Swiss-Flügen, insbesondere das Economy-Verpflegungsangebot «Swiss Saveurs», bleibe von dieser Anpassung unberührt. Das Angebot werde in den digitalen «Worldshop» des Lufthansa-Vielfliegerprogramms Miles & More verlagert, hiess es weiter. (awp/sda/spo)