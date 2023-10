Schweiz Tourismus

Paolo Lunardi betreut Markt Japan

Der Tessiner, bisher Head of Trade Relations bei Schweiz Tourismus Nordamerika, übernimmt per 1. Dezember die Leitung der Niederlassung in Tokio.