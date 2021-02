Die Syz-Gruppe, eine familiengeführte Schweizer Bankengruppe, wurde 1996 mit dem Anspruch gegründet, die traditionelle Vermögensverwaltung mit innovativen Ansätzen herauszufordern und so Mehrwert für Kunden zu schaffen. Dieser Pioniergeist soll jetzt, zum 25-Jahr-Jubiläum, mit der neuen Markenidentität unterstrichen werden, wie die Gruppe in einer Mitteilung schreibt.

Das neue Design verdeutliche den unternehmerischen Fokus beim Aufbau von Vermögen über Kundengenerationen hinweg. Es diene als Darstellung der Haltung, die das operative Geschäft und das Angebot von Anfang an geprägt habe und auch in Zukunft prägen werde, heisst es weiter. «Das neue Markenlogo und der Schriftzug sollen das Engagement für die Kunden hervorheben und die Mission der Syz-Unternehmen verkörpern – nämlich den ausgeprägten Willen, aufmerksam auf die Kunden zu hören und ihnen eine starke Performance und einen ausgezeichneten Service zu bieten.»

Der Schriftzug «For the future…» verdeutliche den nachhaltigen und innovativen Ansatz des Unternehmens, das seinen Kunden massgeschneiderte und langfristige Beratungslösungen bietet. «Mit der neuen Marke möchten wir unsere Kunden an unser Versprechen erinnern, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Chancen zu entwickeln, während wir gleichzeitig auf dem aufbauen, was heute bereits erfolgreich funktioniert», wird Eric Syz, CEO der Syz-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. (pd/lom)