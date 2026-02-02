Effie Awards: Zum ersten Mal ein Co-Präsidium

Publiziert am 02.02.2026

Lara Jelinski ist Chief Growth Officer Central Europe & CEO Media Switzerland bei Dentsu. Daniel Fischer ist Positioning & Planning Lead bei Swiss Re. Die Doppelspitze soll einen kollaborativen Ansatz etablieren, der fachliche Vielfalt und strategische Tiefe verbindet, teilen die Organisatoren mit. Damit unterstreichen die Veranstalter ihren Anspruch, Marketingkommunikation aus verschiedenen Perspektiven zu bewerten.

Ab dem 9. März können Marketingmassnahmen eingereicht werden, die zwischen Januar 2024 und Dezember 2025 in der Schweiz umgesetzt wurden. Entscheidend für die Auszeichnung sind messbare Resultate und nachweislich erreichte Ziele – unabhängig von Budget oder Absender, heisst es weiter.

Neu unterteilen sich die Kategorien in Industriekategorien, die den Einfluss auf die Unternehmensleistung messen, und Spezialkategorien für spezifische Kontexte. Die Gewinner werden am 19. November im Rahmen einer neu konzipierten Award-Show bekannt gegeben. (pd/spo)