In der Videoserie «Brain-Insights» präsentiert persoenlich.com zusammen mit Philipp Zutt jeden Monat einen neuen Aspekt aus der Welt des Neuromarketings. In 1 bis 2 Minuten erlangen Sie als Leserinnen und Leser so ein Stück Neuromarketing-Wissen und Tipps für Ihren Marketing-Alltag.

Wie wählt das Kundenhirn zwischen Alternativen? In diesem dritten Video der Serie erklärt Philipp Zutt, weshalb es so wichtig ist, beim Kunden die emotionale Nr. 1 zu sein.



Philipp Zutt beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Funktion unseres Hirns, der Wirkung von Emotionen und dem gezielten Einsatz unserer Sinne fürs Marketing. Er ist Dozent für Neuromarketing an verschiedenen Hochschulen und Autor von Fachartikeln. Als Geschäftsleiter von Zutt & Partner AG mit Sitz im Zürcher Oberland berät er mit seinem Team nationale und internationale Kunden bei der «Emotionalisierung» von Produkten, Marken und Kundenerlebnissen. (pd)