Publiziert am 09.02.2026

Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren haben sich die Jungfraubahnen für die Zusammenarbeit mit der unabhängigen Zürcher Mediaagentur entschieden. Das Unternehmen überträgt dem rund 30-köpfigen Media-Team ab sofort den nationalen und internationalen Mediaetat. Das schreibt Sir Mary Media in einer Medienmitteilung.

Im Rahmen der Partnerschaft mit der Marketing-Kommunikation der Jungfraubahnen verantwortet Sir Mary Media die strategische Mediaplanung, den Mediaeinkauf sowie die kanalübergreifende Umsetzung nationaler und internationaler Kampagnen. Ziel ist es, die einzigartige Marken- und Erlebniswelt der Jungfraubahnen entlang der gesamten Customer Journey wirkungsvoll zu positionieren, die internationale Sichtbarkeit weiter auszubauen und die Ticketverkäufe über alle Produkte hinweg ausgewogen und effizient zu steuern.

Der Pitcherfolg unterstreicht «den strategischen Anspruch, Media als wirkungsgetriebenen Hebel für Marken- und Geschäftsentwicklung zu verstehen», schreibt Sir Mary Media. Die 2025 gegründete Mediaagentur versteht ihre Arbeit als plattformagnostisch und verknüpft Media mit Kreation und organischer Reichweite entlang sämtlicher relevanter Touchpoints. (pd/nil)