Mobile Klinik: Zürcher Hauptbahnhof erhält Reparatur-Tempel

Die Mobile Klinik zündet mit der Neueröffnung des Standorts am Zürcher HB die nächste Stufe eines Rebrandings, wie es in einer Mitteilung heisst. Als laut Mitteilung schweizweit grösster Express-Reparatur-Dienst für Smartphones reagiert das Unternehmen damit auf die zunehmende Nachfrage nach Reparaturen und Schutz für Smartphones.

«Wir setzen kompromisslos auf Design, Qualität und Service», lässt sich Oliver Buhl, CEO der Mobile Klinik, in der Mitteilung zitieren. «Mit unseren 40 Filialen sind wir schweizweit an allen relevanten Einkaufsmeilen und Verkehrsknotenpunkten präsent.» Das Nutzerverhalten von Smartphone-Besitzern habe sich in den vergangenen drei Jahren grundlegend verändert. Der Smartphone-Boom sei vorbei und die Verkäufe stark rückläufig.

Als Folge der Marktsättigung erkennt Buhl laut Mitteilung einen Trend: «Konsumenten fordern Nachhaltigkeit und geben ihre mobile Geräte zur Reparatur. Auch die Massnahmen zum Schutz und Versicherung der Geräte nehmen deutlich zu. Heute gilt: Teure Smartphones müssen länger halten und Reparaturen sofort und überall möglich sein.»

Mit der Eröffnung der neuen Mobile Klinik im Zürcher Hauptbahnhof unternehme das Unternehmen einen weiteren Schritt, um mit einem modernen Auftritt eine anspruchsvolle Kundschaft anzuziehen. In den kommenden Wochen werden auch die Filialen am Flughafen Kloten und im Zürcher Tivoli in einem neuen Licht präsentiert und setzen damit altbewährte Akzente neu: Was kaputt geht, wird repariert. (pd/lol)