Chimpy: Zürcher Kornhausbrücke wird zum Sprungturm

Mit Flaggen und Bannern, Liegestühlen und dem passenden Sound ausgestattet, machte sich die Chimpy-Crew auf den Weg, den Springern der Zürcher Kornhausbrücke einen würdigen Rahmen für ihre akrobatischen Einlagen zu bieten. Immer mit dabei: Handys, Soundboxen und Kameras, um alles passend einzufangen. Natürlich durften auch die mit Solarstrom geladenen grünen Chimpy-Powerbanks nicht fehlen, damit während des Filmens nicht der Strom ausging, wie es in einer Mitteilung heisst.



Double-Backflip, Saltos und viele weitere ausgefallene Sprünge – all das gab es beim grossen Chimpy-«Kornhuus Gumpe» zu bestaunen. Im Mittelpunkt der Aktion stand, den Sommer noch einmal mit erinnerungswürdigen Momenten aufzuladen. «Dieser Sommer war sicherlich nicht der beste, wir wollen ihn aber noch so denkwürdig wie möglich machen», wird Clement Obiegbu, Creative Brand Manager bei Chimpy, in der Mitteilung zitiert.

Der Stunt fand Ende August statt. Mit dem von UPMI & Maracuja Entertainment Group gedrehten Material sollen nun mehrere Content-Pieces erstellt werden. Gestartet wurde am Donnerstag auf den eigenen Social-Media-Kanälen mit speziell für die Formate entwickelten Content für Instagram Reels und TikTok. (pd/cbe)