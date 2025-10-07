Aussenwerbung: Zürich hat einen neuen Reklamebewilliger

Wer in der Stadt Zürich Leuchtschriften, Plakate oder Megaposter anbringen will, braucht eine Bewilligung. Erteilt wird diese durch den entsprechenden Fachbereich. Dieser formuliert auch die Aussenwerbekonzepte, die das Stadtbild prägen. Mit dem geplanten Werbeverbot steht die Stelle unter politischem Druck.

Nun bekommt der Fachbereich nach 25 Jahren einen neuen Chef. Wim Möllmann übernimmt die Leitung Reklamebewilligung am 1. November. Möllmann arbeitete zuletzt als Brand Manager und Leiter Mediaplanung beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), wie die Medienstelle auf Anfrage mitteilt.

Sein Vorgänger Bernard Liechti hatte das Amt ein Vierteljahrhundert inne und hat dadurch massgebend zur Gestaltung der Aussenwerbung in der Stadt beigetragen (persoenlich.com berichtete). Er ist im Frühling in den Ruhestand getreten.