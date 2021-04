Tsüri.ch: Zürich ist eine grossartige Energiequelle

«Vo Züri für Züri» – die gemeinsame Energiequelle von EWZ und Tsüri.ch. Unter diesem Thema läuft die neue Community-Kampagne der beiden, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst. Noch bis September 2021 hängen drei grosse EWZ-Plakate an der Weinbergstrasse in Zürich, welche täglich von sehr vielen Menschen gesehen werden. Die Botschaften auf den Plakaten setzen lokale Energiequellen, wie zum Beispiel den Zürichsee in den Fokus. EWZ heizt mit Seewasser das Seefeld. Zürcherinnen und Zürcher beziehen erfrischende Lebensenergie aus dem Wasser.

Damit die Werbung nicht nur als Plakat betrachtet werden kann, werden die Plakatinhalte durch Beiträge und – wenn es wieder möglich ist – mit Veranstaltungen den Userinnen und Usenr von Tsüri.ch nähergebracht. EWZ erreicht durch diese crossmediale Kampagne noch mehr Menschen und kann dadurch komplexere Sachverhalte, wie zum Beispiel nachhaltige Energiegewinnung besser erklären.

Die Tsüri-Community wird aktiv in die Kampagne miteinbezogen. Die Userinnen und User beantworten auch Fragen zum Thema Energie wie: «Wo tankst du in Zürich Sonnenenergie?». Aus allen Antworten wird eine Person ausgewählt. Diese wird fotografiert, auf dem Plakat gezeigt und anschliessend von Tsüri.ch auf seiner Webseite porträtiert. Bis im September wird es noch weitere Sujetwechsel geben. Zudem werden die lokalen Energiequellen den Leserinnen und Lesern in einer Artikelserie nähergebracht.

«Durch diese gemeinsame Kampagne kann das komplexe Thema der Bevölkerung verständlicher erklärt werden», sind sich Janett Schröder, Projektleiterin beim EWZ, und Emilio Masullo, Projektleiter bei Tsüri.ch, sicher.

Verantwortlich bei EWZ: Janett Schröder und Roland Trabadelo; verantwortlich bei Tsüri.ch: Emilio Masullo und Simon Jacoby. (pd/lom)