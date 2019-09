APG|SGA: Zusätzliche Flächen im Bergsportgebiet

Die APG|SGA hat per Saison 2019/20 neu den exklusiven Vertrag der Saastal Bergbahnen AG für die Vermarktung des Bergsportgebietes Saas-Fee erhalten. Das Angebot beinhalte 31 Werbeflächen an Top-Lagen sowie verschiedene aufmerksamkeitsstarke Spezialumsetzungen, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

21 Big Poster in individuellen Grössen (ab 7m2) sollen die Gäste an Fassaden und Innenwänden von Tal-, Mittel- und Bergstationen überraschen. Zehn hochwertige Blachen (F12P) sind sturmfest im Berggebiet montiert. Kreative Werbeformen wie die Fahrzeuggestaltung der Metro Alpin oder das Cablecar Branding von insgesamt 8 Gondeln sollen Akzente während Kampagnen setzen. Spezialumsetzungen wie Ambient Media finden hohe Beachtung und erreichen in Saas-Fee ganzjährig die einheimische Bevölkerung, Urlauber sowie Tages- oder Wochenendtouristen.

Die APG verbindet flächendeckend Berggebiete der Schweiz. Sie biete so insgesamt über 4500 Flächen an gefragten Standorten. (pd/eh)