Clear Channel: Zuschlag für Locarnos Werbeflächen erhalten

Integral + Leuenberger

Zirkus-Roadshow in acht Coop-Filialen

Mit dem Lucky Circus will die Agentur das Publikum in die Einkaufscenter in der Region Bern locken.

