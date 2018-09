APG|SGA: Zuschlag von der Stadt Freiburg erhalten

Die APG|SGA setzt sich im Rahmen der Ausschreibung der Stadt Freiburg durch. Das Schweizer Aussenwerbeunternehmen wird sämtliche Flächen der Stadt Freiburg in den nächsten zehn Jahren vermarkten und bewirtschaften. Der neue Vertrag tritt am 1. Januar 2019 in Kraft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Vertrag umfasst insgesamt etwa 450 geklebte und hinterleuchtete Plakatstellen. Geplant ist zudem die Realisierung von digitalen Werbeträgern «an absoluten Top-Citylagen». Infolge der teilweisen Digitalisierung der Flächen und weil viele klassische Werbeträger aufgehoben werden, wird der visuelle Impact der Werbung beruhigt.

Die APG|SGA konnte laut eigenen Angaben dank einem Projekt überzeugen, das die attraktivste Offerte für die Stadt sowie die Bewirtschaftung von neuen digitalen Werbeträgern, eine beträchtliche Verringerung der klassischen Werbeträger und ein günstiges Angebot für die Kulturplakatierung umfasste. Ausserdem kann die Stadt über bedeutend mehr Plakatflächen für den Eigenbedarf verfügen, beispielsweise für Präventionskampagnen. Auch andere Aspekte – wie langjährige Erfahrung in fachgerechter Bewirtschaftung der vereinbarten Werbeträger, lokale Verankerung und das Umweltmanagement der APG|SGA – hatten einen Einfluss. (pd/cbe)