Campfire: Zuwachs bei Bieler Digitalagentur

Daniel Vasile bringt aus seinem Multimedia-Design-Studium an der Berufsfachschule für Gestaltung in Fribourg ein ausgeprägtes Gespür für Design und Interactions mit, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Bei Campfire kann ich mit einer interdisziplinären Mannschaft arbeiten, die anspruchsvolle Projekte und Begeisterung für und auf Kundenseite zusammen bringt», lässt sich Vasile die in der Mitteilung zitieren.

«Die Inhouse-Kompetenz und der direkte, unkomplizierte Kontakt zu unseren Entwicklern ist einer der Gründe für viele Kunden, sich für Campfire zu entscheiden», sagt Pius Caduff, Mitgründer von Campfire. Die digitale Werbeagentur mit Sitz am Bielersee geniesst das Vertrauen von Marken wie BFU, Swatch und Unicef Schweiz.

«Die hohe technische Komplexität unserer Projekte, wie auch das Übersetzen von User- und Daten-Insights in eine ansprechende und gleichzeitig simple wie schnelle und skalierbare Website, sind Auszeichnungsmerkmale unserer Agentur», so Caduff weiter. (pd/lol)