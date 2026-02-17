Wemf: Zwei Führungspersonen mit neuen Aufgaben

Publiziert am 17.02.2026

Bei der Wemf AG für Werbemedienforschung gibt es Änderungen in der Führungsstruktur. Marie-Ange Pittet hat zu Jahresbeginn die Funktion als Director of Marketing and Sales übernommen und ist neu Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, wie die Wemf mitteilt. Pittet ist seit 2014 bei der Wemf tätig, zuletzt als Director of Product Management. Sie folgt auf Mike Weber, der Ende März 2026 in Pension geht. Weber leitete das Marketing der Wemf während sieben Jahren.

Pittets bisherige Position übernimmt Anna Müller, die seit 2017 bei der Wemf arbeitet und dort verschiedene Studien und Forschungsprojekte betreut hat. Die diplomierte Medienforscherin ist neu als Director of Product Management für die Produktionsleitung der WEMF-Studien zuständig. (pd/nil)