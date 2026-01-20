Publiziert am 20.01.2026

Die Wemf AG für Werbemedienforschung hat ihr Branchen-Dashboard um die Bereiche Ernährung und Einrichtung erweitert. Das interaktive Tool basiert auf der Konsum-Medien-Studie Mach Consumer und zeigt unter anderem: Rund 5 Prozent der Schweizer Bevölkerung ernähren sich vegetarisch oder vegan, knapp jede vierte Person bezeichnet sich als Flexitarier.

Der Fleischkonsum ist in den letzten zehn Jahren leicht zurückgegangen. Personen mit vegetarischer oder veganer Ernährung sind im Durchschnitt 32 Jahre alt und zu 70 Prozent weiblich, wie es in einer Mitteilung der Wemf heisst.







Das Dashboard deckt neben Ernährung und Einrichtung die Bereiche Autos, Handys, Süssgetränke, Kleidung, Reisen und Unterhaltungselektronik ab. Es liefert Daten zu Marktstrukturen, Zielgruppen und Marktpotenzialen sowie Visualisierungen zur Positionierung relevanter Marken. Die Inhalte sind kostenlos verfügbar. (pd/cbe)