Aiste Katkute verstärkt den Urban-Marketing-Agenturservice von Ron Orp in den Bereichen Social-Media-Analyse und Projektleitung. Zuvor war Katkute Redaktorin und Social-Media-Verantwortliche bei «Watson», freischaffende Texterin sowie Projektleiterin und Content Creator bei diversen Agenturen, wie es in einer Mitteilung heisst.



Der Bereich Grafik-Design wird erweitert mit Beverly Bamberg. Dank ihrem Studium an der Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem und ihrer Tätigkeit als Designerin bei der Nachrichtenagentur i24News in Tel Aviv-Yaffo bringt sie einen «reichen, internationalen Erfahrungsschatz mit» für das Medium Ron Orp sowie für diverse Kunden.