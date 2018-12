Goldbach Media: Zwei Neue in der Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung von Goldbach Media erhält per 1. Januar 2019 Zuwachs. Während Fredy Grau in seiner Funktion als Strategic Advisor, aufgrund seiner schrittweisen Pensionierung, in Zukunft als Beisitzer fungiert, werden Lorenzo Leutenegger, Director Strategic Sales, und Roger Heis, Commercial Director, neu in die Geschäftsleitung aufgenommen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Leutenegger ist seit über zehn Jahren bei Goldbach Media und war dort in verschiedenen Funktionen tätig. Seit sieben Monaten hat er die Position des Director Strategic Sales inne und ist bereits heute Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Er bringt mehrjährige Erfahrung aus dem Bereich Sales mit. Die Gesamtverantwortung für den Bereich Verkauf obliegt nach wie vor dem bestehenden Geschäftsleitungsmitglied und Sales Director Gabriel Blume.

Heis war seit März 2013 verantwortlich für Accounting und Steuern und stellvertretender CFO der Goldbach Group. In seiner neuen Funktion als Commercial Director wird er die Verantwortung für Finanzen, IT und Personal von Goldbach Media vertreten.

Grau, der bereits seit 18 Jahren bei Goldbach Media arbeitet, zieht sich bis zu seiner Pensionierung 2020 schrittweise aus dem operativen Geschäft zurück. Bereits im März 2018 hat er seine Position als stellvertretender CEO von Goldbach Media an Tobias Fehrlin übergegeben und ist seither als Strategic Advisor der Geschäftsleitung tätig. Ab Januar 2019 wird er diese Funktion in einem reduzierten Pensum wahrnehmen.

Die Geschäftsleitung der Goldbach Media setzt sich ab Januar 2019 wie folgt zusammen:

Alexander Duphorn, CEO; Tobias Fehrlin, Director Product Development / Stv. CEO; Gabriel Blume, Sales Director; Guido Trevisan, Marketing Director; Lorenzo Leutenegger, Director Strategic Sales (NEU); Roger Heis, Commercial Director (NEU); Fredy Grau, Strategic Advisor (Beisitz); Caroline Stulz, Assistant to CEO Management. (pd/maw)