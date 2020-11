Schmid Pelli & Partner: Zwei neue Partner steigen an Bord

Chantal Cartier und Marc Mauron werden per sofort Partner bei Schmid Pelli & Partner, heisst es in einer Mitteilung. Mit Cartier als Hotelmarketing-Spezialistin und Mauron als Live Communications Spezialist will die im Tourismus spezialisierte Marketing- und Strategieagentur ihre Kompetenzfelder erweitern.

Tiziano Pelli und Jürg Schmid, die Gründer von Schmid Pelli & Partner, erweitern ihre Aktivitäten durch die Aufnahme neuer Partner. Chantal Cartier und Marc Mauron werden per sofort Partner und Mitglied der Geschäftsleitung.

Seit April 2019 verantwortet Marc Mauron bei Schmid Pelli & Partner vor allem Content Marketing und Event Projekte, kümmert sich als Produzent um Content Produktionen und arbeitet bei Positionierungs-Projekten mit. Mauron bearbeitet Projekte für Kunden wie die UCI, Alpinzentrum Gstaad, Red Bull, Château de Chillon TM, Genève Tourisme & Congrès oder Crans-Montana Tourisme & Congrès. Vor seiner Zeit bei Schmid Pelli & Partner war Mauron bei Red Bull Schweiz resp. als Leiter Wintermarketing bei Schweiz Tourismus tätig.

Seit September 2019 gehört Chantal Cartier dem Team von Schmid Pelli & Partner an. Die ausgewiesene Spezialistin in den Bereichen Hospitality, Gastronomie und Hotellerie verantwortet Kundenprojekte für Organisationen und Unternehmen wie Schweizerhof Flims, Arosa Bärenland, SECO, Bundesamt für Umwelt (BAFU) oder die Hotelgruppe «The Living Circle». Die Absolventin der Ecole hotelière de Lausanne mit einem Executive MBA der Universität St.Gallen/Rotmann School of Management (Toronto) arbeitete zuvor für das Hyatt International in Zürich respektiveals Leiterin Hotel-und Städtemarketing bei Schweiz Tourismus (pd/wid)