Mediaschneider: Zwei neue Verwaltungsräte, Aktienrückkauf

Gerade für eine inhabergeführte Agentur sei ein ebenso kompetenter wie kritischer Verwaltungsrat unerlässlich, wie es in einer Mitteilung heisst. Die digitale Kommunikation, eines der Kerngeschäfte von Mediaschneider und Hoy, sei wie kaum eine Branche einer rasanten Entwicklung und permanentem Wandel ausgesetzt. Um auch in Zukunft eine «führende Rolle» spielen zu können, habe der Verwaltungsrat deshalb zwei «ausgewiesene Strategen» als neue Mitglieder ernannt:



Anja Janoschka ist Professorin an der Hochschule Luzern und forscht seit 2009 zu Themen im Digital Marketing. Sie leitet den BA-Major Marketing und engagiert sich in der Weiterbildung. Sie arbeitete zudem als Consultant bei der Publicis Deutschland.

Philipp Sauber ist eidgenössisch diplomierter Elektro-Ingenieur und Unternehmer. Er führte als Partner zwanzig Jahre lang die INM, eine Full-Service-Agentur für digitales Marketing, leitete als Mitinhaber die Plan.Net Suisse und gründete 2019 Sauber.digital.

Wieder 100 Prozent schweizerisch

«Wir sind froh, dass wir zwei derart unterschiedliche, kompetente Kräfte im Führungsorgan haben», lässt sich Mediaschneider-Gründer Urs Schneider in der Mitteilung zitieren. Im Zuge der «Strukturbereinigung» habe sich die Mediaschneider-Gruppe ausserdem vom internationalen Netzwerk Media Plus getrennt, sämtliche Aktien zurückgekauft und sei wieder zu 100 Prozent in Familienbesitz.

Mit einem Medienvolumen von über 450 Millionen Franken lieg die Mediaschneider-Gruppe im nationalen Ranking der Schweizer Mediaagenturen (RECMA) auf dem zweiten Platz. Zur Gruppe gehören Mediaschneider Zürich, Mediaschneider Bern und die Digitalagentur Hoy. Ausserdem ist man an der TW-Media in Basel beteiligt. (pd/tim)