ComImpact: Zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt

Publiziert am 11.02.2026

Valerio Stallone, Leiter Departement Marketing & Digital an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, und Adrian Wenzl, Senior Client Director bei Webrepublic, wurden einstimmig in den Vorstand gewählt. Die Entscheidung fiel an der Mitgliederversammlung vom Dienstag.

Wenzl übernimmt von Tobias Zehnder, Co-Founder und Managing Director Webrepublic, der seit der Gründung im Februar 2021 im Vorstand tätig war. Vorstandsvorsitzender Cyril Meier würdigte Zehnders Engagement nicht nur bei der Gründung, sondern auch für die kontinuierliche Entwicklung von ComImpact als unkomplizierte Austauschplattform der Branche.

«ComImpact thematisiert in seinen Vereinsaktivitäten genau jene Schnittstellen, die hohe Kommunikationskompetenzen erfordern – Technologie, Methodik und messbarer Erfolg», sagte Stallone. Wenzl erklärte, er freue sich darauf, seine langjährige Erfahrung im Digital Marketing bei ComImpact einzubringen und den praktischen Wissensaustausch im komplexen Branchenumfeld zu stärken.

In ihrer Funktion bestätigt wurden laut einer Mitteilung Sonja Kingsley-Curry (UBS), Irene Fischbach (Mobiliar), Andreas Jäggi (Geschäftsführer), Daniel Jörg (Farner), Cyril Meier (Präsident) und Ueli Weber (Media Focus).

ComImpact feiert 2026 sein fünfjähriges Bestehen. Seit der Gründung haben der Verein und seine Mitglieder 48 Anlässe für die Marketing- und Kommunikations-Community durchgeführt. Für 2026 steht monatlich mindestens ein Event auf dem Programm. Die Mitgliederversammlung fand am neuen Standort von Farner in der Sihlcity statt. (pd/cbe)