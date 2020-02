Mit dem neuen Self Booking-Tool ermöglicht es TX Markets Advertising (TXMA) Werbetreibenden, ihre Online-Werbung auf den Portalen von TX Markets selbst zu erfassen und zu schalten, wie es in einer Mitteilung heisst.













Durch die Anbindung der Online Marktplätze wie homegate.ch, ricardo.ch, tutti.ch sowie carforyou.ch eigne sich das Self Booking-Tool besonders für Reichweiten-, Image- und Branding-Kampagnen sowie für kleine und mittlere Unternehmen und regionale Veranstalter mit geringerem Budget.

Zwei Neuzugänge im TXMA Team







Um die Unit von TXMA weiter zu forcieren, wurde per 1. Januar 2020 das Team mit Sonia de Cia Colomina (Product Manager) und Gabriel Feusi (Marketing Manager) ausgebaut. Die Abteilung TX Markets Advertising beschäftigt neu 14 Online-Marketingexperten und ist direkt innerhalb des Unternehmensbereichs TX Markets der TX Group angesiedelt.



«Mit Sonia und Gabriel komplettieren wir unsere ganzheitliche Wertschöpfungskette und autonomes Setup. Dieses Team ermöglicht es uns den Fokus noch mehr auf die Verbesserung unserer Produkte, Innovationen und klare Kommunikation zu setzen. Wir sind darüber hinaus in der Lage schnell auf Kunden- und Marktanforderungen reagieren zu können und unserer Rolle als rechte Hand unserer Publisher gerecht zu werden», lässt sich Thomas Kirchesch, Head of TX Markets Advertising, in der Mitteilung zitieren. (pd/lol)