MS Direct: Zweiten Fulfillment-Standort eröffnet

Publiziert am 29.10.2025

MS Direct übernimmt das ehemalige Logistiklager der Post, das bereits mit einem AutoStore-Lagersystem ausgestattet ist, teilt das auf E-Commerce-Logistik spezialisierte Unternehmen mit. Der schrittweise Umzug soll bis Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Expansion wird MS Direct über 100'000 AutoStore-Behälter an den beiden Standorten Oftringen und Arbon (TG) verfügen.

Parallel zur Standorterweiterung investiert das Unternehmen in die Automatisierung des bestehenden Standorts Arbon. Im Juni 2025 wurde dort die AutoStore-Kapazität von 30'000 auf 60'000 Behälter verdoppelt. Im Oktober folgte eine dynamisch gesteuerte Fördertechnik, die Wareneingang, Lager und Packprozess verbindet. Ab Januar 2026 kommen KI-gesteuerte Pick-Roboter zum Einsatz, die mittels eines Vision-Language-Action-Modells Artikel eigenständig erkennen und handhaben können. Seit Sommer 2025 sind zudem autonome mobile Roboter im Einsatz.

MS Direct wickelt für Online-Händler den gesamten Fulfillment-Prozess ab – vom Wareneingang über Lagerung und Kommissionierung bis zum Versand und Retourenmanagement. Die zentrale Lage des neuen Standorts Oftringen soll kürzere Transportwege und schnellere Zustellzeiten ermöglichen. Mit der Doppelstrategie aus Standortexpansion und Technologieinvestitionen reagiert das St. Galler Unternehmen auf die steigenden Anforderungen im E-Commerce-Fulfillment, heisst es weiter. (pd/spo)