HarbourClub

Kommunikationschefs sollten zu Stakeholder-Relationship-Managern werden, die im Unternehmen aus der «Dienstleistungsfalle» herauskommen und gegenüber anderen Funktionen mit Autorität ausgestattet werden. Dann können sie für das Unternehmen Verantwortung für die Aufrichtigkeit der Kommunikation übernehmen. Haltung bleibt für Unternehmen wichtig, sie sollte künftig aber nicht taktisch, sondern noch strategischer bezogen werden. Dies sind wesentliche Konklusionen des HarbourClub zum «CCO Compass 2025», den er am 15. Mai am Swiss Media Forum in Luzern der Öffentlichkeit vorstellte.

Hans-Peter Nehmer, Präsident HarbourClub und CCO Allianz Suisse, betonte bei seinem Auftritt im KKL, dass Kommunikation für Unternehmen in der Zeitenwende bedeutender und anspruchsvoller werde. «Die Kommunikationschefin beschäftigt sich nicht mehr nur mit dem ‹Senden›, sondern mit der Gestaltung von Beziehungen zu allen Stakeholder-Gruppen. Das heisst auch zuhören und in Dialog treten. Wir müssen künftig noch stärker auf Fakten und Transparenz achten. Eine Kommunikationsabteilung, die lediglich ‹interner Dienstleister› ist und nicht steuernde Funktion, ist früher oder später ein Reputationsrisiko», fasst Hans-Peter Nehmer zentrale Konklusionen für die Funktion der Unternehmenskommunikation zusammen. In der anschliessenden Breakout-Session wurde zu den im «CCO Compass 2025» dargestellten Handlungsfeldern vertieft diskutiert. Roman Geiser, Executive Chairman Farner International, Lea Wertheimer, Head of Corporate Communications Swiss, und Alexander Fleischer, Leiter Unternehmenskommunikation a. i., beleuchteten die praktischen Folgen der Dilemmata in den fünf Handlungsfeldern Vertrauen, Fragmentierung, Polarisierung, Wahrheit und veränderte Aufgaben der Kommunikationsfunktion.



«CCO Compass 2025: Kommunikation in der Zeitenwende» ist hier auf Deutsch zugänglich: harbourclub.ch/de/food-for-though