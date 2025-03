Ausgabe 03/2025: «Der Schlüssel zum Wachstum liegt in der internen Optimierung von Programmen»

Ausgabe 03/2025

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Interview: Roger Tinner Bilder: zVg

Emily, du wirst am nächsten SwissFundraisingDay einen Workshop und eine Keynote zum Thema «Global Fundraising Trends» halten. Ohne schon zu viel zu verraten: Über welche relevanten Trends wirst du konkret sprechen?

Die Trends, die wir besprechen werden, sind diejenigen, die zu einem Rückgang des Spenderengagements führen, sowohl bei Privatpersonen als auch bei staatlichen Geldgebern. Ich werde aber auch darauf eingehen, warum es diese Trends gibt, was die Spender:innen von NPO, die sie unterstützen, erwarten und wie wir besser auf diese Motivationen der Spendenden eingehen können. Die Erwartungen der Spender:innen und die Art und Weise, wie die Gesellschaft insgesamt kommuniziert, haben sich stark verändert, und die NPO müssen darauf angemessen reagieren, um relevant zu bleiben.

Wie entdeckst und analysierst du selbst globale Trends und deren Auswirkungen auf die Mittelbeschaffung?

Das ist mein Vollzeitjob! Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit arbeiten wir kontinuierlich mit Fundraising-Teams auf der ganzen Welt zusammen, um deren Herausforderungen und Erfolgsfaktoren zu verstehen. Unser Team tauscht projektübergreifend Erkenntnisse und Trends aus und analysiert die Auswirkungen und Möglichkeiten, die diese Trends für Fundraising-Programme schaffen. Diese Erkenntnisse sind der Schlüssel, um den besten Weg für die NPO zu finden, die wir unterstützen.

Warum sind globale Trends auch für gemeinnützige Organisationen in einzelnen Ländern und regionalen Organisationen relevant?

Das Verständnis für die Herausforderungen und Chancen in anderen Ländern hilft uns, neue Möglichkeiten, neue Ansätze und neue Ideen zu finden, die wir auf unsere eigenen Märkte übertragen können. Das bedeutet nicht, dass jede Idee aus anderen Ländern für jede NPO geeignet ist. Aber es kann unser Denken darüber, wie die Dinge immer gemacht wurden, in Frage stellen und uns Möglichkeiten aufzeigen, wie wir neue Spender:innen anziehen oder neue Wege zur Zusammenarbeit mit unseren Organisationen finden können. Das ist wichtig, um die Bereiche zu diversifizieren, die auf unseren Märkten am meisten gesättigt sind, und mit den sich ändernden Interessen der Spen-der:innen Schritt zu halten.

Wie siehst du die Schweiz aus externer Sicht – als Fundraising- oder NPO-Land?

Sie ist beides! Es gibt in der Schweiz hervorragende nationale und internationale Anliegen, die Unterstützung brauchen. Und es ist wichtig, eine Vielfalt anzubieten, damit wir verschiedene Spenderinteressen ansprechen können.

Du wirst auch Best-Practice-Ansätze vorstellen. Was können wir uns darunter vorstellen?

Der Schlüssel zum Wachstum in unserer derzeitigen Landschaft liegt in der internen Optimierung unserer Programme. Das heisst, unabhängig davon, wie wettbewerbsintensiv unser Markt ist, habe ich festgestellt, dass selbst auf den schwierigsten Märkten einige NPO ein gutes Wachstum verzeichnen, während andere damit zu kämpfen haben. Der Unterschied zwischen den wachsenden und den schrumpfenden Organisationen liegt fast immer in der internen Effizienz. Zu den Schlüsselbereichen, über die wir am SwissFundraisingDay sprechen werden, gehören das richtige Messaging, der Einsatz authentischer Kommunikationsstile sowie die richtige Technologie und die richtigen Prozesse, mit denen eine effektive Spender:innen-

kommunikation gelingt.

Was können die Teilnehmer:innen von deinem Vortrag am SwissFundraisingDay erwarten?

Ich hoffe, dass die Teilnehmer:innen nicht nur über einige wichtige Trends im Fundraising nachdenken, sondern auch darüber, warum diese Trends auftreten. Das ist wichtig, um zu verstehen, was wir alle in unseren Organisationen tun müssen, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen und weiterhin effektiv mit Spender:innen in Kontakt zu treten.

Und was erwartest du vom SwissFundraisingDay und der Reise in die Schweiz?

Ich freue mich darauf, mit Fundraiser:innen aus der Schweiz zu sprechen und mehr über ihre Erfahrungen zu erfahren. Und ich freue mich auf tolle Gespräche sowie gute Fragen und Diskussionen!

Emily Bracken

Als Geschäftsführerin und Miteigentümerin des Beratungsunternehmens Daryl Upsall International leitet Emily Bracken ein Team von internationalen Senior-Berater:innen. In ihren Projekten werden Fundraising-Programme überprüft, globale Expansion und Investitionen geplant sowie Wachstums- und Diversifizierungsstrategien entwickelt.

Sie leitet auch Projekte und arbeitet mit Organisationen zusammen, an denen verschiedene Interessengruppen aus unterschiedlichen Kulturen beteiligt sind. Ausserdem verfügt sie über umfassende Erfahrung

in der Unterstützung von Organisationen bei der Entwicklung globaler Strategien. Emily ist eine regelmässige Rednerin und Moderatorin bei nationalen und internationalen Veranstaltungen, wo sie Einblicke in globale Markttrends und Fundraising-Strategien für gemeinnützige Organisationen vermittelt.

Der diesjährige SwissFundraisingDay findet am 19. Juni 2025 im Kursaal in Bern statt. Programm und Anmeldung sind ab Ende März unter swissfundraising.org verfügbar.