Ausgabe 03/2025: «Die Green-Globe-Zertifizierung ist für uns wichtig»

Ausgabe 03/2025

„Agil bleiben und Mitglieder unterstützen.

Am 29. März 1950 wurde der SWA gegründet, damals SIV, mit Charles Schläpfer als zentraler Figur.

Vor 75 Jahren, am 29. März 1950, wurde der Werbe-Auftraggeberverband SWA, früher Schweizer Inserentenverband SIV, gegründet. Eine zentrale Rolle spielte dabei Charles Schläpfer, damaliger Direktor von Wander (Ovomaltine). Gerade in Zeiten, in denen die Branche grossen Umbrüchen ausgesetzt ist und die Zahl der medialen Verbreitungsmöglichkeiten zunimmt, steigen auch die Herausforderungen an die Auftraggeber. «persönlich» hat sich mit Präsident Roger Harlacher und Direktor Roland Ehrler zum grossen Jubiläumsinterview getroffen.