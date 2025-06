05/2025

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Employer Branding ist der strategische Aufbau und die Pflege einer attraktiven Arbeitgebermarke, um sich positiv von anderen Unternehmen abzuheben. Ziel ist es, qualifizierte Fachkräfte anzuziehen und bestehende Mitarbeitende langfristig zu binden. Dazu werden gezielt Werte, Kultur, Benefits und Entwicklungsmöglichkeiten kommuniziert, intern wie extern.



Warum ist Employer Branding wichtig?

· Fachkräfte gewinnen (in Zeiten von Fachkräftemangel)

· Mitarbeitende binden

(weniger Fluktuation)

· Wettbewerbsvorteil am Arbeitsmarkt

· Stärkere Identifikation mit dem

Unternehmen



Was sind die Kernbausteine von Employer Branding?

Employer Value Proposition (EVP):

Was macht dich als Arbeitgeber besonders (zum Beispiel Kultur, Benefits, Entwicklung)?



Interne Kommunikation und Unternehmenskultur:

Führung, Feedback, Teamgeist – was intern gelebt wird, muss stimmen.



Externe Kommunikation:

Social Media, Karriere-Website, Bewertungsportale, Jobmessen, sichtbar sein!



Mitarbeitende als Botschafter:

Authentische Geschichten aus dem Team wirken mehr als jede Werbeanzeige.



Onboarding und Mitarbeitererlebnis:

Vom ersten Tag an ein positives Gefühl geben – mit Willkommenspaketen, Events, Benefits etc.



Beispielmassnahmen für gutes Employer Branding:

· Eine starke Karriere-Website mit Videos und echten Einblicken

· Social-Media-Kampagnen mit Mitarbeitenden

· Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice

· Mitarbeiter-Events, Gesundheitsprogramme, Gutscheine, Weiterbildung

· Mitarbeiter-Wertschätzungsgeschenke zu besonderen Anlässen wie zum Beispiel Ostern, Weihnachten, Jubiläum, Geburtstag

· Willkommensbox beim Onboarding



Schauen wir uns das Employer Branding beim Onboarding-Prozess detailliert an:

Eine Willkommensbox ist ein wertvolles Mittel im Employer Branding – sie zeigt Wertschätzung, schafft ein erstes Wow-Erlebnis und hilft neuen Mitarbeitenden, sich direkt als Teil des Teams zu fühlen.



Hier ist eine Übersicht, was typischerweise in eine gute Onboarding-Box gehört:



Persönliche Begrüssung

· Willkommenskarte mit handgeschriebener Nachricht oder Unterschriften vom Team

· Onboarding-Guide oder Willkommensbroschüre

· Infos zu Ansprechpartnern, Teamstruktur, Unternehmenskultur, Tools etc.



Gebrandete Artikel (Merchandise)

· T-Shirt, Hoodie oder Stofftasche mit Firmenlogo für die Identifikation mit dem Unternehmen

· Tasse, Thermobecher oder Trinkflasche für den alltäglichen Gebrauch im Betrieb

· Notizbuch und Kugelschreiber für interne und externe Meetings

· USB-Stick oder Tech-Zubehör (zum Beispiel Webcam-Abdeckung, Ladekabel, Mauspad)

· Sticker, Schlüsselanhänger oder Postkarten

Ziel: die Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls und die Markenbindung.



Kleine Aufmerksamkeiten

· Snacks, Süssigkeiten oder Müsliriegel

· Kaffee- oder Tee-Probe

· Wasserflasche oder Energy-Drink

Praktische Hilfsmittel für den Start

· Zugangsdaten/Accounts (in sicherer Form)

· Erste Aufgaben oder To-dos (zum Beispiel Meet your buddy)

· Übersicht über wichtige Tools wie MS Teams, Office etc.



Extras (je nach Unternehmenskultur)

· Gutschein (z. B. für Mittagessen, Buchladen, Online-Store)

· Pflanze für den Schreibtisch

· Baumpatenschaft oder Spende im Namen der Person

· Selfcare-Artikel: Handcreme, Anti-Stress-Ball, kleine Duftkerze



Diese Employer-Branding-Gadgets sind meist mit dem Firmenlogo versehen und werden über den Werbemittelkanal bezogen. Dies aus gutem Grund: Die Werbemittelbranche ist innovativ, kreativ und vielseitig – ideal, um Inspirationen in diesem Bereich zu liefern.



Der Bereich Employer Branding wird in Unternehmen häufig von anderen Abteilungen betreut. In den meisten Fällen liegt die Zuständigkeit bei den Personalverantwortlichen, die zugleich als Hauptansprechpartner fungieren.



Auch hier zeigt sich erneut, dass Werbeartikel als haptische Geschenke einen wertvollen Beitrag zum Markenaufbau, zur Imagepflege und zur Ausdrucksform von Wertschätzung leisten. Der Werbemittelhandel kann dabei mit fundierter Beratung, persönlicher Betreuung und langjähriger Erfahrung der ideale Partner zur Unterstützung des Employer Brandings sein.