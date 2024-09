Ausgabe 08/09 2024: GivingTuesday als Image- und Employer-Boost

Ausgabe 08/09 2024

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Text: Marc-André Pradervand und Mario Tinner Bilder: Swissfundraising

Als vor zwölf Jahren eine kleine Gruppe von Menschen in den USA den GivingTuesday als Gegenpol zum allgegenwärtigen Konsumrausch am Black Friday ins Leben rief, ahnte noch niemand, dass sich aus einer einfachen Idee – an einem Tag Gutes zu tun – eine ganzjährige globale Bewegung in rund 100 Ländern entwickeln würde. Heute hat sich die Bewegung längstens von der (direkten) Verbindung zu Black Friday gelöst und inspiriert Millionen Menschen weltweit, zusammenzuarbeiten und Grosszügigkeit zu zelebrieren.

Bekannte Schweizer Marken involviert

Die weltweite Bewegung überzeugt auch bekannte Schweizer Unternehmen, sich zu engagieren. In den vergangenen Jahren hat beispielsweise Jelmoli für jeden Einkauf ab 50 Franken am Wochenende vor dem GivingTuesday einen Betrag von 5 Franken gesammelt, um damit jedes Jahr eine neue Non-Profit-Organisation zu unterstützen, der

jeweils am GivingTuesday offiziell der Spendencheck überreicht wurde.

Aber auch die wohl bekannteste Schweizer Bezahlapp macht am GivingTuesday mit: TWINT macht seit mehreren Jahren immer am GivingTuesday in ihrem Spotlight prominent auf den Tag und die direkte Spendenmöglichkeit via TWINT+ aufmerksam – und verzichtet dabei gemeinsam mit dem Plattformpartner auf die sonst üblichen Klickpreise für diese Kommunikationsplattform.

Und auch UBS ruft – im Rahmen ihrer eigenen Initiative mit der Freiwilligenplattform UBS Helpetica – ihre Community via Social Media dazu auf, sich für ein Freiwilligenprojekt anzumelden und Gutes zu tun.

Mit gesellschaftlichem Engagement zum Gemeinwohl

«Mit UBS Helpetica bringen wir nachhaltige Projekte unserer NPO-Partner mit freiwilligen Helferinnen und Helfern aus der Schweizer Bevölkerung sowie KMU und ihre Mitarbeitenden zusammen. Den GivingTuesday unterstützen wir nicht nur, um Synergien zu nutzen, sondern auch aus der Überzeugung, gemeinsam noch mehr Gutes zu bewirken», sagt Rita Vozarova, Head UBS Engagements bei der UBS, und streicht damit die wichtige Rolle heraus, die eine Bewegung wie GivingTuesday spielt. Gesellschaftliches Engagement spielt eine tragende Rolle in der Schweiz. UBS will dieses Engagement in der Schweiz weiter stärken und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Vor über 15 Jahren hat das Unternehmen als eines der ersten die Freiwilligenarbeit von Mitarbeitenden in der Schweiz eingeführt.

Vom positiven Imagetransfer zur sozialen Verantwortung

Unternehmen versprechen sich von einer Teilnahme am GivingTuesday eine Verbesserung des Firmenimages, die auch einen Einfluss auf die Markenbekanntheit hat. Aber es geht eben um mehr – nämlich darum, zu zeigen, dass man sich der sozialen Verantwortung bewusst ist und diese auch wahrnimmt. Das wiederum wirkt sich positiv auf Kundenbeziehungen aus und stärkt im Endeffekt auch die Motivation und Bindung von Mitarbeiter:innen.

Mitarbeitende einbinden und entscheiden lassen

Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie sich Unternehmen aller Grössen am GivingTuesday engagieren können. Wieso nicht eine Spendenaktion bei Mitarbeitenden starten, bei der jede Spende von der Firma verdoppelt wird? Oder warum nicht allen Mitarbeiter:innen anbieten, dass sie sich – auf Arbeitszeit – im Rahmen des GivingTuesday bei einer NPO engagieren dürfen? Vielleicht gibt es auch eine (lokale) Non-Profit-Organisation, zu der schon eine Verbindung besteht, die vertieft werden kann. Unabhängig davon, in welcher Form eine Firma sich an der Bewegung beteiligt: Entscheidend ist es, die eigenen Mitarbeitenden einzubinden und mitentscheiden zu lassen. Denn nur wenn das Engagement für die gute Sache zum gemeinsamen Erlebnis wird, hat eine Aktion das Potenzial, die grösste Strahlkraft zu entfalten und nachhaltig zu wirken – nach innen wie nach aussen. Und ganz wichtig: Jeder Beitrag zählt! Ob grosse oder kleine(re) Firmenaktionen – alles trägt dazu bei, dass die Welt ein bisschen besser wird.

Partnerships4Good

Im Rahmen des GivingTuesday offeriert Partnerships4Good (Copalana, UBS, Zürich Versicherungen, Migros Bank, Nestlé) ein Toolkit für Digital Marketing.

Ressourcen

Weitere nützliche Inhalte zum Thema Firmenengagements sind auf www.giving-tuesday.ch verfügbar: