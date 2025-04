Ausgabe 04/2025: HarbourClub feierte 25-Jahr-Jubiläum

Verbandspartner

HarbourClub feierte 25-Jahr-Jubiläum

Ganze 25 Jahre sind es dieses Jahr her, dass der HarbourClub am 28. Juni 2000 im Harbourhouse beim Hafen Wollishofen in Zürich gegründet wurde. Die Vereinigung der Schweizer Kommunikationschefinnen und -chefs ist längst ein etablierter Club und eine relevante Instanz im Schweizer Kommunikationswesen. Nebst verschiedenen für dieses Jahr geplanten Spezial-Events wurde das Vierteljahrhundert Anfang März mit einem festlichen Gala-Abend für aktive und ehemalige Mitglieder im «Dolder Grand» gefeiert.

Fünf aktive und fünfzig ehemalige Mitglieder trafen sich im «Dolder Grand» zum Jubiläums-Dinner.