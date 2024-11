Ausgabe 10/2024: Highlights der 25. screen-up

Ausgabe 10/2024

6. Runde: Sponsoring Excellence Award

Mit dem Sponsoring Excellence Award hat SPONSORING SCHWEIZ einen Fixpunkt in der Schweizer Sponsoring-Landschaft gesetzt. Am 12. März 2025 wird der Award bereits zum sechsten Mal vergeben. Der neue Jury-Präsident Oliver Niedermann will den Award langfristig positionieren.